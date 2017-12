"Presidir a Varig me atrai", diz ex-presidente da CSN A ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) Maria Silvia Bastos Marques disse nesta segunda-feira que presidir a Varig a "atrai com certeza. É um desafio maravilhoso". O nome da executiva foi cotado na última semana para a diretoria da companhia aérea. Num encontro casual, a executiva respondeu rapidamente algumas perguntas enquanto caminhava para pegar um táxi, no centro do Rio de Janeiro. Quando questionada se havia sido convidada para o cargo na semana passada, conforme uma fonte da VarigLog revelou à Agência Estado, ela afirmou que ainda não poderia dizer nada, mas devolveu a pergunta. "Estou fazendo uma enquete. O que você acha?". Maria Silvia não soube dizer se a definição do nome do presidente da Varig sairá ainda esta semana, conforme a própria empresa divulgou na semana passada. "Sou corajosa, mas não sou aventureira. Mas acho este um caso fascinante", afirmou. O título deste texto foi alterado às 14h32. A sigla CSN havia sido utilizada erroneamente em lugar de CNI.