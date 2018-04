Preso ex-diretor da Pemex por corrupção A polícia mexicana prendeu o primeiro ex-executivo da estatal Petroleos Mexicanos SA (Pemex) ligado a um suposto caso de corrupção na empresa, informou o escritório do procurador-geral federal. Manuel Gomezperalta, ex-diretor administrativo da Pemex, foi detido na Cidade do México depois que promotores derrubaram uma liminar que impedia sua prisão, informou o escritório do procurador-geral. A imprensa local informou que Gomezperalta foi preso, nesta sexta, por ligação com as supostas autorizações ilegais de pagamentos para o sindicato dos petroleiros, mas uma porta-voz do escritório do procurador-geral não quis comentar as acusações. As autoridades haviam emitido ordens de prisão para diversos executivos da Pemex ligados ao escândalo. A promotoria federal alega que o sindicato dos petroleiros lavou US$ 170 milhões para a campanha presidencial de Francisco Labastida, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) derrotado na eleição de 2000 pelo atual presidente, Vicente Fox. O ex-diretor da Pemex Rogelio Montemayor também é acusado de ter ajudado na transferência dos fundos para a conta bancária do sindicato. O dinheiro foi então supostamente passado para o PRI numa série de complicadas transferências financeiras. Montemayor afirma que o dinheiro foi transferido para o sindicato em operações legais.