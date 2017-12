Presos mais sete envolvidos no escândalo da Parmalat A polícia italiana prendeu ontem sete pessoas suspeitas de envolvimento no escândalo financeiro da Parmalat, entre eles o ex-diretor financeiro Fausto Tonna, e emitiu ordem de busca e captura contra o diretor da filial do grupo na Venezuela, Giovanni Bonici - que estava em Caracas, mas regressará em breve à Itália, segundo informou seu advogado. Foram detidos também o diretor Luciano Del Soldato, o advogado Gianpaolo Zini e os funcionários Gianfranco Bocchi e Claudio Pessina, todos da Parmalat italiana, e dois executivos da firma Grant Thornton, que fazia auditoria da subsidiária Bonlat, sediada nas Ilhas Cayman, que foi o estopim do escândalo às vésperas do Natal. O juiz Pietro Rogato também emitiu uma nova ordem de prisão contra o ex-presidente e fundador da Parmalat, Calisto Tanzi, de 65 anos, que está detido desde sábado em Milão - o pedido de prisão domiciliar foi negado pela Justiça, sob a alegação de que ele representa "um perigo para a sociedade". Tanzi admitiu que desviou 550 milhões de euros e que tinha conhecimento de um rombo de 8 bilhões de euros nas contas da Parmalat, e responsabilizou as perdas em operações na América Latina pelo desastre financeiro. "O problema pode ser explicado assim: finanças ruins, bons produtos", afirmou Fabio Belloni, advogado de Tanzi. Segundo ele, o fundador da Parmalat não usou nem um centavo do dinheiro desviado para benefício pessoal, e está convencido de que a companhia pode ser salva. À frente da Parmalat desde o início do escândalo financeiro, Enrico Bondi - um especialista em resgatar empresas à beira da quebra - deve iniciar nesta semana conversações com os bancos e pedir empréstimos novos para manter a companhia em funcionamento, disse uma fonte próxima à empresa.