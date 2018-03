Pressa no acordo Mercosul/Europa ganha força Com o estouro da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, a necessidade de acelerar as negociações comerciais entre o Mercosul e a União Européia começa a ganhar força entre especialistas brasileiros e europeus. "Agora, mais do que nunca, nessa conjuntura internacional delicada, o acordo entre os dois blocos passou a ser de suma importância para o Brasil e estratégica para o Mercosul", disse o diretor executivo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Mário Marconini, durante seminário e lançamento do livro "Acordo Mercosul-União européia: Além da Agricultura", nesta quinta-feira, na Federação das Indústrias do Estado de em São Paulo (Fiesp). O vice-presidente do centro, Roberto Teixeira da Costa disse que o novo conflito no Golfo Pérsico despertou o temor sobre a sobrevivência ou não da Organização Mundial do Comércio (OMC), principalmente depois da "implosão" [provocada pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha] das Nações Unidas. "Temos de lutar para a preservação da OMC e para que, em Cancún, sejam encontradas respostas para a agenda definida durante a reunião ministerial em Doha, no Qatar", disse Teixeira da Costa, ao se referir à próxima reunião ministerial marcada para setembro deste ano no balneário mexicano. Os especialistas em comércio internacional acreditam que a deterioração das relações políticas e diplomáticas entre os Estados Unidos e a França, por causa da guerra, prejudicará as negociação comerciais no multilaterais. No meio disso, o Brasil pode ser o mais prejudicado, principalmente na área agrícola, onde o País vem lutando para abrir os mercados desses dois países, considerados entre os mais protecionistas do planeta. Se as relações bilaterais entre os EUA e França se desgastarem ainda mais, as negociações agrícolas na OMC, que no momento já estão praticamente interrompidas, correm o risco de não ser retomadas em Cancún. "Mais do nunca, a pergunta que surge é como é que ficará o mundo do pós-guerra. Acredito que será de grande perplexidade. Resta saber como o Brasil vai se posicionar nesse novo cenário", afirmou Teixeira da Costa. O presidente da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, Wilhelm Hofmeister, que patrocinou a elaboração do livro, afirmou também que o Mercosul e a União Européia precisam trabalhar de forma mais concreta para atingir os objetivos e não restringir desejos apenas a palavras. "Esperamos que o acordo entre os dois blocos seja fechado antes mesmo da agenda no âmbito da OMC e do projeto da Área de Livre Comércio das Américas (Alca)", disse Hofmeister. Para o diretor de pesquisa da Escola de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV), Renato Flôres, co-autor do livro, "se acordo entre o Mercosul e a União Européia sair antes da Alca será muito melhor para o Brasil". Segundo ele, esse acordo será o primeiro no mundo a ser celebrado entre dois blocos e ele servirá de poder de barganha do Brasil na Alca. "Me perdoe os parceiros no Mercosul, mas a negociação da Alca, de fato, é entre o Brasil e os Estados Unidos. Com o acordo entre o Mercosul/UE, o País ganhará poder de barganha. Não só sou apenas favorável para que se feche antes esse acordo como torço por isso", disse.