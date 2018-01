Pressão inflacionária explicaria alta do juro O diretor de Mercados Emergentes do Goldman Sachs, Paulo Leme, é uma das poucas vozes a defender o aumento da Selic. Para ele, é preciso elevar os juros em 0,75 ponto porcentual para reduzir a expectativa inflacionária, que está acima das metas de 2001 e 2002. Além disso, no atual contexto, a eficiência da política monetária para evitar a desaceleração é pequena, mas é muito grande para conter a inflação, afirma ele. Para o economista-chefe do CSFB Garantia, Rodrigo Azevedo, o mais indicado é elevar a Selic em 0,5 ponto porque a expectativa de inflação continua aumentando. "O objetivo do BC é a inflação, e o seu instrumento para atingir a meta é a taxa de juros", afirma ele. O economista-chefe do banco JP Morgan, Marcelo Carvalho, também acredita num aumento de 0,5 ponto, que seria importante para o BC mostrar o comprometimento com a política de metas inflacionárias e reforçar a credibilidade do sistema.