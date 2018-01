Pressão para aumento de energia elétrica Nas últimas semanas, cerca de 30 empresas, que atendem 95% do consumo nacional de energia, vêm protocolando na Aneel pedidos para repassar ao consumidor os custos com contribuições e tributos federais. Se forem concedidos, estes repasses levarão a aumentos adicionais entre 4% e 6% nas contas de energia elétrica. As empresas querem repassar para o consumidor final a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). As concessionárias concordam que podem compensar este aumento de custos num prazo maior, de até 18 meses, para não ter um impacto muito forte no orçamento do consumidor. Problema é realimentação de tarifas pela inflação Parte do governo tem uma preocupação: o aumento da energia elétrica foi um dos principais responsáveis pelos índices de inflação de 1999, segundo levantamento do Banco Central. E, como o IGP-M é o índice usado como parâmetro para os reajustes tarifários anuais das concessionárias, os aumentos de tarifas geram inflação, que é repassada para o aumento de tarifas. O objetivo da equipe de técnicos que estuda o assunto é evitar que esse processo de retroalimentação entre tarifas e inflação persista. Por enquanto, pedidos são negados A Aneel, à pedido da equipe econômica, está negando os pedidos de reajustes fora da data de aniversário contratual. Os pedidos de reajuste chegam, mas são negados. A única exceção é o repasse do aumento de 1% da alíquota da Cofins, autorizado em fevereiro de 1999. Até o ano passado, as empresas podiam descontar este aumento no momento do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A partir deste ano, esse desconto foi proibido e elas puderam reivindicar o repasse às contas. Ainda assim, a Aneel está autorizando o reajuste aos poucos, à medida em que os pedidos são protocolados. O repasse da CPMF aos preços ainda não foi autorizado, porque seu impacto nos custos - por ser uma contribuição em cascata - é significativo.