Pressão para liberar licenças é normal, diz Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, admitiu hoje que existem pressões dentro do governo e fora dele para a liberação da licença ambiental para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Esse teria sido o motivo da saída do diretor de Licenciamento, Sebastião Custódio Pires, e do coordenador de infraestrutura de energia elétrica, Leozildo Tabajara de Silva Benjamin, ambos do Ibama.