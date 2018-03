Pressões e inflação externas estão contidas, avalia Copom

Apesar da melhora das condições internacionais, a trajetória dos índices de preços do exterior continuam evidenciando "pressões inflacionárias externas contidas". A avaliação consta do trecho 17 da ata da reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada há pouco pelo Banco Central. Ao comentar a evolução do quadro externo, os diretores avaliam que a aversão ao risco e as condições de liquidez dos mercados internacionais "continuam mostrando tendência de normalização na margem".

Essa percepção foi construída pela evolução de uma série de fatores que mostram sinais de melhora e que geram impactos em itens como os preços de ativos brasileiros, como em algumas commodities. Os membros do Comitê observam, porém, que essas condições estão sujeitas a reversão. "Dessa forma, a influência do cenário internacional sobre o comportamento da inflação doméstica segue sendo, até o momento, predominantemente benigna", destaca o texto.

O documento observa, ainda, que a eventual consolidação da recuperação da economia mundial "poderá ter impacto, ainda que heterogêneo, sobre a dinâmica inflacionária global". A esse fator deve-se somar, segundo o BC, a incerteza gerada pelos efeitos "da inédita expansão da liquidez em economias maduras, tanto sobre o comportamento de preços de ativos como de commodities".