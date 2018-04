Previ abre novo processo eleitoral na segunda O presidente da Previ, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, anunciou hoje que dará início na segunda-feira a um novo processo eleitoral no fundo de pensão, desta vez já seguindo as determinações fixadas na nova Lei Complementar 108. Após quatro tentativas frustadas de obrigar as chapas inscritas a se ajustarem nos últimos sete dias, o executivo interpretou que os candidatos não querem dar continuidade ao processo e decidiu abrir novas eleições. A expectativa de Tarquínio é de que o novo processo leve, em média, 30 dias. Tanto que já comunicou à Justiça que não poderá cumprir a determinação de encerrar as eleições até o dia 31 de maio. A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia determinado esse prazo para o processo, mas também que a Lei Complementar fosse cumprida. "As chapas estavam se valendo de interpretações próprias e subjetividades semânticas para não se adaptarem", disse. "Não posso obrigar ninguém a fazer o que não quer."