Previ e BB participarão da incubadora de Fundos Inovar O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) e o Banco do Brasil Investimentos (BBI) vão participar da Incubadora de Fundos Inovar, informou nesta terça-feira a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A incubadora, criada pela Finep, tem como objetivo estimular a criação de fundos de capital empreendedor, ou venture capital (VC), no Brasil. Os valores não foram divulgados. Segundo nota da Finep, a entrada da Previ na incubadora de fundos "pode ser o marco da efetiva participação dos fundos de pensão ao mercado nacional de VC". Os demais membros da incubadora são o Fundo Multilateral de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Fumin/BID), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e os Fundos de Pensão dos Funcionários da Petrobras (Petros) e da Caixa Econômica Federal (Funcef).