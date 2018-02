Previ e BNDESPar farão oferta de até 5% das ações do BB A Previ e o BNDESPar informaram nesta quinta-feira que iniciaram estudos para realização de oferta pública de ações do Banco do Brasil, ainda no segundo semestre deste ano. De acordo com fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários, a oferta secundária será de no mínimo três por cento das ações BB e no máximo cinco por cento do capital. (Por Juliana Siqueira)