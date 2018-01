Previ lança hoje código de governança corporativa A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) lançará hoje seu código de governança corporativa, que irá nortear as relações do maior fundo de pensão brasileiro com as 173 empresas das quais participa. Transparência, divulgação de informações precisas, direitos dos acionistas, tratamento equânime e ética empresarial estão entre os tópicos do documento. O código defende que as empresas não contratem serviços de consultoria de seus auditores independentes. O código também estabelece tag along de no mínimo 80% para as ações com direito a voto e 70% para as preferenciais. O tag along é o direito que garante aos acionistas minoritários, no caso de venda do controle da companhia, as mesmas condições de oferta dadas aos controladores. A Previ considera que, por seu tamanho, tem grande capacidade de influenciar a adoção de práticas empresariais. O lançamento, em versão bilingüe, será feito pelo presidente da Previ, Sérgio Rosa, no II Seminário Internacional de Fundos de Pensão, com a participação dos presidentes dos fundos dos funcionários da Caixa Econômica Federal (Funcef), Guilherme Lacerda, e da Petrobras, Wagner Pinheiro.