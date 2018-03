Previ não comenta interesse de Eike em participação na Vale

Maior acionista da Vale, a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) não quis comentar nesta quarta-feira, 14, a recente declaração feita pelo empresário Eike Batista, de que estaria interessado em adquirir parte das ações do fundo de pensão na mineradora brasileira. Questionado por jornalistas, durante o Fórum Global de Previdência Privada, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o presidente da Previ, Sérgio Rosa, se limitou a afirmar que não iria comentar nada relativo à Vale.

Veja também:

Eike Batista negocia fatia da Vale e critica Agnelli

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poço da OGX tem volume entre 500 mi e 1,5 bi de barris

Na semana passada, Rosa criticou a estratégia da mineradora brasileira de aumentar os gastos com publicidade nos últimos meses. Desde o final do ano passado, quando promoveu ajustes para se adequar ao novo cenário de recessão em função da crise mundial, a companhia vem sendo criticada pelo governo por sua timidez em investimentos no Brasil. Em maio, a Vale anunciou um corte de cerca de US$ 5 bilhões em seu orçamento para 2009.