Previ pede prazo maior para se regularizar O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) pediu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) um prazo maior, de cinco a oito anos, para se adaptar aos novos enquadramentos, já que hoje, 58% da carteira da fundação está em renda variável. Pela nova regra, até março do ano que vem será preciso chegar ao limite máximo de 30% em ações do total de investimentos, podendo chegar a 45% se incluir ações do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. A proposta da Previ ao CMN foi encaminhada na semana passada e justifica que vender parte da carteira no prazo definido seria difícil, poderia forçar uma queda abrupta dos preços e até colocar em risco o equilíbrio do fundo de pensão com os pagamentos futuros. O Previ tem hoje R$ 37 bilhões em investimentos totais, dos quais 58% estão em ações, 26% em renda fixa, 6% em imóveis e 10% em operações de empréstimos para os participantes do fundo. A intenção do Previ é redirecionar a parte que for vendida em ações para investimentos de renda fixa. "Não faz parte dos nossos planos aumentar a exposição em imóveis", disse o diretor de investimentos do fundo de pensão do BB. Novo Mercado No documento enviado ao CMN, o Previ avalia que muitas das empresas cujas ações integram sua carteira deverão aderir ao Novo Mercado da Bovespa, com regras de governança corporativa. Assim, o limite máximo para renda variável seria de até 45% e não de 30% como é hoje para ações de companhias que não estão no Novo Mercado.