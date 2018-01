Previ reavalia investimentos no setor elétrico A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BB), está reavaliando seus investimentos no setor elétrico. Segundo o diretor de Planejamento da instituição, Erik Persson, a diretoria da Previ vai fazer uma reunião amanhã especificamente para discutir os investimentos no setor. Ele não afastou a possibilidade de a Previ vir a investir na Eletropaulo, caso a AES desista da concessionária de energia elétrica que atende a capital paulista. "Se for necessário, nós estamos dispostos a investir, mas isso seria feito de forma marginal em conjunto com outros fundos de pensão ou outros investidores institucionais. Achamos importante, porém, que a empresa continue com a iniciativa privada", disse. Persson disse que a Previ está contratando uma empresa especializada em "head hunter" para escolher o novo executivo para a Guaraniana, empresa que controla concessionária de energia elétrica no Nordeste. Além da empresa nordestina, a Previ tem participação relevante na Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e na Escelsa, concessionária capixaba. Segundo Persson, não há ainda nenhuma orientação quanto aos novos passos no setor elétrico. "A nova diretoria vai analisar a situação do setor devido ao novo cenário nacional", afirmou.