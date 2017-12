Previ sob intervenção da Previdência A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) está sob intervenção do Ministério da Previdência Social. A secretaria de Previdência Complementar nomeou hoje para a Diretoria Fiscal da Previ o funcionário do Banco Central, Dimas Luiz Rodrigues da Costa. O problema detectado pela secretaria é o desenquadramento da Previ na norma prevista na emenda constitucional nº 20, que determina que a contribuição da patrocinadora não pode ser superior à contribuição dos funcionários para a aposentadoria. No caso da Previ, para cada R$ 1 de contribuição do associado, a patrocinadora contribui com R$ 2,82.