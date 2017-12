Previ tem 18 meses para vender ações da Oi ou Telemig A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu prazo de 18 meses para que a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, venda parte de suas ações na OI ou na Telemig celular. A decisão faz parte de uma medida cautelar (decisão provisória) da Anatel que determina à Previ sair do controle de uma das duas operadoras. A Previ terá que ficar com menos de 20% da participação acionária na operadora em que ela não fizer mais parte do controle. A Previ detém 25% de participação na Telemig e tem ações na OI por meio das empresas La Fonte Participações S.A. (14,7%) e La Fonte Telecom S.A. (19,85%). O ato com a decisão da Anatel será publicado no Diário Oficial da próxima sexta-feira. O conselheiro da Anatel, José Leite Pereira Filho, disse que o conselho da Agência está estudando a abertura de processo contra a Previ por não ter informado à Agência de que participa do controle das duas empresas, o que não é permitido pela legislação. A lei proíbe empresas coligadas de atuarem na mesma área. A OI e a Telemig Celular prestam serviço de telefonia móvel em Minas Gerais.