Previ tem até o dia 30 para adaptar estatutos A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) adiou o prazo para que os fundos de pensão patrocinados por empresas estatais entreguem seus novos estatutos de gestão, obedecendo a Lei de Previdência Complementar 108. O prazo foi adiado de 17 de maio para 30 de maio próximo. A data inicial foi cumprida pela maioria dos fundos, com exceção, por exemplo, do maior fundo de previdência complementar da América Latina, a Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), cujo patrimônio supera R$ 37 bilhões. Foi prorrogado também para hoje o prazo para que as chapas adequem sua composição, de forma a concorrerem nas eleições da Previ. A adequação das chapas deve ocorrer devido à decisão da Juíza Renata Rangel, da 26ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. A juíza determinou, assim como a desembargadora Leila Mariano, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que as eleições sigam as regras estabelecidas na Lei Complementar nº 108/2001.