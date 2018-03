Previ teve prejuízo de R$ 1,58 bilhão em 2002 A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, registrou déficit atuarial (prejuízo) de R$ 1,58 bilhão em 2002. Os dados foram divulgados pelo presidente da instituição Sérgio Rosa. Com o resultado negativo de 2002, o déficit fiscal acumulado subiu para R$ 3,62 bilhões, já que até o final de 2001 era de R$ 2,05 bilhões. Os resultados de 2002 teriam sido muito piores se a instituição não tivesse feito a apropriação do lucro resultante de sua participação na Vale do Rio do Doce. Até 2001, a Previ contabilizava a sua participação na Vale pelo valor histórico da compra de ações. No ano passado, passou a contabilizar pelo valor econômico o que contou como ganho extra (lucro de R$ 5,2 bilhões). O resultado negativo da Previ em 2002 resultou basicamente no grande aumento do IGP-DI, que reajusta os benefícios dos aposentados e pensionistas. Este reajuste implicou um custo adicional de R$ 6 bilhões em 2002, conforme os dados divulgados por Rosa. O aumento dos compromissos atuariais da Previ superaram a rentabilidade dos ativos da instituição, que somavam R$ 43,6 bilhões em dezembro. A Previ conseguiu uma rentabilidade média na sua carteira de investimentos de 22,49% em 2002, mais do que o dobro dos 10,89% contabilizados em 2001.