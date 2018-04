Prévia da inflação de janeiro ficou em 0,47% A inflação medida pela primeira prévia de janeiro do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) foi de 0,47%, bem acima das expectativas do mercado. ?Começamos o ano com uma surpresa negativa, que foi a subida violenta dos produtos agrícolas?, disse o chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Sidney Melo Cota. O estrago na agricultura feito pelas fortes chuvas em dezembro fez os produtos agrícolas no atacado passaram de uma queda de 0,91% na primeira prévia de dezembro para uma alta de 2,12% neste mês e influíram para que, no varejo, o grupo de Alimentação subisse 1,05%. Com isso, o Índice de Preços por Atacado (IPA) registrou uma alta de 0,45%, apesar da queda do dólar ter ajudado para que os produtos industriais tivessem uma deflação de 0,19%. No varejo, o grupo de Alimentação foi o que mais subiu, atingindo 1,05%, e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) fechou em 0,59%. A alta dos produtos agrícolas afetou até mesmo o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC). O segundo item que mais contribuiu para a alta de 0,28% no INCC foi a refeição pronta no local de trabalho, que aumentou 0,80%. "Com o preço dos produtos agrícolas explodindo, acho que a queda dos juros está postergada para o segundo semestre, se vier", disse Cota. Ele explicou que a agricultura afeta os índices de preços ao consumidor e, enquanto esses índices estiverem altos, ele acredita que o Banco Central não vai baixar os juros do atual patamar de 19%. A previsão da FGV para o IGP-M de janeiro, que era de zero ou negativa, mudou radicalmente para um pouco abaixo do resultado de 0,47% desta primeira prévia. Agora a previsão de Cota é de que o IPC terá uma alta em torno de 0,80% no mês, por vários motivos. Vão puxar o IPC para cima, além do grupo Alimentação, as matrículas e mensalidades escolares e taxas e impostos como o IPTU e IPVA, que ainda não apareceram nesta primeira prévia. Outro fator é que o preço do gás de botijão, que pesa mais no varejo, subiu, e a gasolina baixou bem menos no varejo e no atacado. Segundo Cota, o IPA pode até ficar negativo ou próximo a zero em função da queda de preços dos combustíveis, que foi bem maior no atacado, e de gasolina e diesel juntos pesarem quase 6% no índice. "Se a gasolina e o diesel caírem 20% no atacado, o efeito no IPA é de queda de 1,20 ponto porcentual. Então, mesmo com produtos agrícolas em alta, o IPA pode vir a se tornar negativo", disse.