Prévia da inflação dezembro é de 2,61% pelo IGP-M A primeira prévia da inflação de dezembro é de 2,61% pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas. No mês de novembro, a primeira prévia foi de 2,31%. No acumulado do ano, o IGP-M registra variação de 23,93%. Entre os índices que compõemo IGP-M, os preços no atacado (IPA) subiram 2,70%. Já os preços para o consumidor (IPC) registraram alta de 2,60%. Os materiais de construção, medidos pelo INCC, tiveram alta de 2,01%. Entre os índices do IGP-M, apenas o IPA recuou de novembro para dezembro. Na primeira prévia de novembro, o IPA ficou em 2,94%. Já o IPC e o INCC foram os mais elevados desde janeiro de 1999. O período de coleta de dados para o índice divulgado hoje foi de 21 a 30 de novembro. A primeira prévia de dezembro, de 2,61%, ficou no teto das expectativas do mercado, que esperava uma taxa entre 1,80% e 2,60%.