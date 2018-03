Prévia da inflação medida pelo IGP-M é de 1,13% em março A inflação prosseguiu na tendência de queda segundo o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que registrou variação de 1,13% na segunda prévia de março, contra 1,73% no mesmo período de fevereiro. A desaceleração da taxa foi provocada especialmente pela entrada da safra e pela redução dos impactos do aumento da gasolina no final do ano passado sobre os preços ao consumidor. No ano, o índice já acumula alta de 5,85% e em 12 meses, de 31,96%. O economista da Fundação Getúlio Vargas Salomão Quadros, responsável pelo índice, disse que a inflação vem caindo lentamente, mas que o comportamento dos preços tem sido ?bem razoável? diante da atual conjuntura econômica. A expectativa dele é que o IGP-M fechado de março, que será divulgado na próxima semana, fique abaixo de 2%. Mas avalia que uma variação abaixo de 1% ?provavelmente não ocorrerá em breve?. Na segunda prévia de março, o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 1,21%, com forte desaceleração ante os 1,91% registrados na segunda prévia de fevereiro. O principal responsável pela queda de um mês para o outro foi a entrada da safra, que reduziu o ritmo de elevação dos preços agrícolas de 0,68% em fevereiro para 0,29% em março. ?É padrão que a agricultura contribua para a desaceleração da inflação entre fevereiro e maio, por causa da safra?, disse Quadros. Segundo ele, o índice foi o primeiroa revelar ?com mais força? os efeitos benéficos da safra sobre a inflação, com queda, no atacado, de produtos importantes como feijão (-4,75%), milho (-5,74%) e soja (-0,77%). A maior pressão de alta no atacado foi dada pelos produtos industriais, que subiram 1,57% e ainda assim desaceleraram em relação à segunda prévia de fevereiro (2,40%). Quadros destacou que mesmo em patamares ainda elevados de preços, a maior parte dos segmentos industriais estão diminuindo o ritmo de reajustes. No varejo, a redução dos impactos dos aumentos na gasolina contribuiu para que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caísse para 0,97% na segunda prévia de março, na comparação com 1,47% em igual período de fevereiro. O aumento do item transportes desacelerou de 4,85% em fevereiro para 1,48%. A alimentação, entretanto, continua resistente a ?quedas mais vigorosas? no varejo. Os produtos alimentícios subiram 1,42% em março, contra 1,53% em fevereiro. Segundo Quadros, a queda lenta nesse item, apesar da safra, é um fator pontual, provocado especialmente por problemas climáticos. A avaliação dele é que a redução de ritmo de aumentos no atacado em breve reflita no varejo. O Índice de Custo da Construção Civil (INCC) subiu 0,99% em março, ante 1,11% em fevereiro. A pressão continua sendo dada por materiais e serviços, que aumentaram 1,84% na segunda prévia. Para Quadros, a guerra dos EUA contra o Iraque poderá contribuir para maior lentidão na desaceleração das taxas de inflação. Segundo ele, isso poderá ocorrer devido às expectativas de aumento de preços futuros pelo mercado. Ele disse que os efeitos deverão estar concentrados sobre a cotação do petróleo, mas que uma alta dos combustíveis acabará tendo consequências sobre a cotação de uma série de produtos. Mas ressaltou que os efeitos sobre inflação vão depender da duração do conflito. No que diz respeito aos juros, ele sugere que o Conselho de Política Monetária (Copom) mantenha inalterada a taxa de juros na reunião que se encerra nesta quarta-feira. O argumento é que o momento é propício para uma pausa com o objetivo de "checar se as medidas tomadas até o momento já fizeram efeito".