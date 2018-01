Prévia da inflação "oficial" tem forte queda A inflação medida pelo IPCA 15 caiu para 0,38% em dezembro contra 0,78% em novembro, informou o IBGE nesta quinta-feira. O índice é uma prévia do IPCA, usado como indicador das metas de inflação adotadas pelo Banco Central. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,88%, abaixo dos 7,54% de 2004. A meta do IPCA para 2005 é de 5,1% A queda do IPCA 15 em dezembro ocorreu por menor pressão dos transportes (1,31% em novembro para 0,38% em dezembro) e dos alimentos (de 0,99% para 0,40%). Os preços da gasolina também recuaram de um reajuste de 1,26% para 0,04%, e do álcool 7,66% para 1,09%. Também apresentaram reajustes menores em dezembro as passagens aéreas (13,21% para 2,74%) e ônibus urbanos (de 1,48% para 0,48%). A principal pressão de alta no mês foi dada pela energia elétrica, que subiu 1,32% com contribuição de 0,06 ponto porcentual no IPCA 15.