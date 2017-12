Prévia da inflação pelo IGP-M cai de 1,04% para 0,37% A inflação medida pelo IGP-M caiu para 0,37% na segunda prévia de outubro, menos da metade da taxa de 1,04% registrada na segunda prévia de setembro, informou a Fundação Getúlio Vargas. A maior queda de um mês para o outro ocorreu nos preços do atacado, com a desaceleração do IPA de 1,37% na segunda prévia de setembro para 0,36% no mesmo período deste mês. Houve redução também nos preços ao consumidor, com o IPC caindo de 0,52% para 0,35%. O índice da construção (INCC) subiu para 0,44%, contra 0,17% na segunda prévia de setembro. Neste ano, o IGP-M acumula alta de 7,50% e, em 12 meses, 17,32%.