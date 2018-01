Prévia da inflação pelo IGP-M é a maior do ano: 0,66% A primeira prévia de março da inflação medida pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ficou em 0,66%, a maior do ano. Em fevereiro, a primeira prévia foi de 0,08% (fechou em 0,69%) e em janeiro, 0,33% (encerrou o mês em 0,88%). No ano, a índice acumula alta de 2,25% e e 4,59% em 12 meses. Neste mês de março, os preços no atacado (IPA) subiram 0,78%. Já o índice de preços ao consumidor (IPC) foi de 0,23%. Na construção civil (INCC) a alta é de 0,98%. A primeira prévia deste mês ficou bem acima do projetado pelo mercado financeiro, que esperava um índice entre 0,20% e 0,35%.