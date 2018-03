Prévia do IGP-M de maio fica em 0,01% O Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) ficou em 0,01% em sua primeira prévia de maio, segundo informou a Fundação de Getúlio Vargas (FGV). No ano, o indicador acumula alta de 7,26% e, em 12 meses, de 31,88%. O resultado da primeira prévia de maio é inferior ao registrado na primeira prévia de abril, quando o índice subiu 0,69%. E é também menor à expectativa do mercado, que variava entre 0,08% e 0,30%. O Índice de Preços no Atacado (IPA) - um dos componentes do IGP-M - registrou queda de 0,30%, ante a alta de 0,60% verificada na primeira prévia do mês passado. Outros componentes, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,61% (0,93% na primeira prévia de abril) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) subiu 0,59% (0,69% na primeira prévia de abril).