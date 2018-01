Prévia do IGP-M de março fica em 0,27% A primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de março ficou em 0,27% ante deflação de 0,05% na primeira prévia de fevereiro. O chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Sidney Melo Cota, disse que o resultado "surpreendeu para cima" e que se esperava 0,10% para este decênio. "Agora a expectativa para o mês de março é que o IGP-M fique em cerca de 0,50% contra 0,23% em fevereiro", disse Cota. De acordo com ele, o que provocou a alta nesta primeira prévia foi a variação dos preços dos produtos agrícolas no atacado, que foi negativa em 1,58% na primeira prévia de fevereiro e passou para uma alta de 1,08% nesta primeira prévia de março.A diferença é de 2,66 ponto percentual. O IPA ficou em 0,35%. O IPC ficou em 0,13%, caindo em relação aos 0,30% da primeira prévia de fevereiro. A queda resultou da desaceleração dos preços em relação a da primeira prévia de fevereiro nos grupos Educação, Leitura e Recreação (cuja variação caiu de 2,19% para 0,44%) e Transporte (que passou de 0,63% para 0,09%). Já o grupo Alimentação aumentou de 0,02% na primeira prévia de fevereiro para 0,11% na primeira prévia de março. O INCC ficou em 0,19% praticamente no mesmo nível da primeira prévia de fevereiro, que foi de 0,16%.