Prévia do IGP-M derruba juros futuros; bolsa sobe A queda da primeira prévia do IGP-M de fevereiro (+0,08%) em relação a janeiro (+0,33%) fez os juros futuros fecharem em queda nesta terça-feira. O DI de janeiro, o mais líquido, ficou em 15,45%, contra 15,50% ontem. A bolsa paulista, que operou em queda boa parte do dia, subiu após a divulgação do IGP-M e terminou o pregão em alta de 0,96%, com volume de R$ 1,124 bilhão, em 22,171 pontos No mercado cambial, o fluxo comercial e financeiro positivo fez a moeda norte-americana encerrar a terça-feira em baixa de 0,14%, a R$ 2,921. No mercado de títulos da dívida, às 18h30, o C-Bond estava em queda de 0,2%, a 97,125 centavos de dólar. O risco Brasil, nesse horário, subia 6 pontos, para 528 pontos base.