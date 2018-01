Prévia do IGP-M fica em 0,18% em dezembro, segundo FGV A primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de dezembro subiu 0,18% ante aumento de 0,71% em igual prévia em novembro, segundo informação divulgada nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,22% a 0,51%, e abaixo da mediana das expectativas, que eram de 0,3%. Até a primeira prévia de dezembro, o IGP-M acumula elevação de 3,69% tanto no acumulado do ano quanto nos últimos 12 meses. Para o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, o IGP-M de 2006 caminha para se tornar a terceira menor taxa da história do indicador, iniciado em 1989. Ele lembrou que a menor taxa da história do indicador é a do ano passado, quando o índice fechou o ano com alta de 1,21%. Na segunda posição está o IGP-M de 1998, com aumento de 1,78%. Atualmente, a terceira posição é ocupada pela taxa do índice de 1997, quando o IGP-M fechou o ano com aumento de 7,74%. "A taxa acumulada está muito longe da segunda posição, e muito longe também da terceira posição", afirmou o economista, considerando que, pelo cenário atual da inflação, o mais provável mesmo é que a taxa do índice este ano feche na terceira posição, entre as menores da história do indicador. O economista considerou que esse resultado de 2006 é muito importante para se entender o atual cenário macroeconômico do País. Ele observou que a terceira taxa mais baixa deve vir logo em seguida à menor taxa do IGP-M, que foi no ano passado. Na avaliação de Quadros, duas taxas tão baixas, consecutivas, demonstram que "os fundamentos da economia têm fôlego", e que a situação hoje, em termos macroeconômicos, comprovam uma tranqüilidade muito maior na economia brasileira do que em anos anteriores. Indicadores A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de dezembro. O Índice de Preços no Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-M, teve aumento de 0,23% na primeira prévia de dezembro, ante elevação de 1,02% em igual prévia em novembro. A forte desaceleração nos preços das matérias-primas brutas no atacado (de 3,61% para 1,33%) influenciou a taxa mais baixa na primeira prévia do IGP-M em dezembro. Segundo Quadros, embora ainda registrem taxas positivas expressivas, várias commodities agrícolas no atacado registraram desacelerações de preços - sendo que, até pouco tempo, esses produtos estavam passando por forte aceleração. É o caso de soja em grão (de 7,08% para 4,42%), milho em grão (de 10,80% para 8,55%); bovinos (de 0,84% para -6,25%) e arroz em casca (de 12,81% para 5,10%). "A perspectiva é de que as matérias-primas brutas desacelerem mais", disse Quadros, lembrando que os fatores que levaram à alta mais intensa nos preços desses produtos, no mês passado, eram originadas por fatores pontuais, de mercado, e não sustentáveis no longo prazo. Esse cenário ajudou a diminuir a elevação do IPA na passagem da primeira prévia do IGP-M de novembro para igual prévia em dezembro - o que ajudou muito na formação de uma taxa mais baixa, na primeira prévia de dezembro. "Mas é importante lembrar que, além de matérias-primas brutas, todos os estágios de processamento tiveram desaceleração, dentro do IPA", disse, ressaltando que houve deflações, no mesmo período, em bens finais (de 0,30% para -0,14%) e bens intermediários (de 0,16% para -0,12%). Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem 30% de participação no IGP-M, registrou alta de 0,03%, ante avanço de 0,12% na primeira prévia de novembro. Beneficiado pela queda nos preços do grupo Alimentação (-0,29%), o IPC saiu de uma elevação de 0,12% para uma alta de 0,03%. "O IPA, é claro, teve um peso muito grande (para a desaceleração na primeira prévia). Mas a desaceleração do IPC também foi expressiva", disse. Dentro de Alimentação, um dos principais destaques de conduziram à queda de preços no setor foi a deflação nos preços de carnes bovinas (-0,72%) e hortaliças e legumes (-2,48%). Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, teve aumento de 0,26%, ante elevação de 0,19% na primeira prévia de novembro. O período de coleta de preços para cálculo da primeira prévia do IGP-M de dezembro foi do dia 21 a 30 de novembro. Dezembro O IGP-M de dezembro pode fechar o mês em uma faixa entre 0,30% a 0,40%, na avaliação de Quadros. Se o indicador registrar um resultado na faixa da primeira prévia, o IGP-M desse mês será menor do que o de novembro, quando o índice subiu 0,75%. O economista considerou que os IGPs mensais, de uma maneira geral, caminham para um movimento de desaceleração. O técnico lembrou o recente resultado do IGP-DI de novembro, que subiu 0,57%, ante aumento de 0,82% em outubro. Quadros considerou que há movimentação de taxas mais baixas para os IGPs no final de ano. Ele lembrou que os preços das commodities agrícolas no atacado estão subindo menos, o que pode favorecer ainda mais os resultados dos indicadores, para o mês de dezembro. Matéria alterada às 15h49 para acréscimo de informações