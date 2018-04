Prévia do IGP-M indica inflação de 0,06% A inflação dos últimos dez dias de março medida pela primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de abril ficou em 0,06%. O resultado surpreendeu o chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Paulo Sidney Melo Cota, responsável pelo cálculo. O Índice de Preços por Atacado (IPA), componente de maior peso no IGP-M, chegou a mostrar deflação, registrando -0,07% no período. No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu de 0,09% na primeira prévia de março para 0,30% desta vez. O terceiro componente do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ficou em 0,17%. Para Cota, o resultado da primeira prévia acabou ficando abaixo do esperado. ?O que puxou a inflação para baixo foi a variação dos produtos agrícolas no atacado que teve uma queda 0,66%. E isso se refletiu no grupo de alimentação no varejo, que passou de 0,37% na primeira prévia de março para 0,04% agora?, afirmou. Os produtos industriais no atacado variaram 0,15%. De acordo com Cota, a maior parte (0,11 ponto porcentual) desta variação foi a influência do aumento do grupo combustíveis e lubrificantes. A gasolina subiu 3,22% no atacado no período. No varejo, a alta da gasolina foi de 5,36%. Do IPC de 0,30%, apenas a parcela da gasolina foi responsável por 0,17 ponto porcentual. Com isso, o grupo de transportes no IPC foi o que puxou a inflação do varejo, passando de -0,31% na primeira prévia de março para uma alta de 1,21% na primeira prévia de abril. Cota afirmou que o maior impacto da alta da gasolina ainda está por aparecer no IGP-M. ?Se as previsões do governo sobre o repasse do aumento da gasolina ao varejo se confirmarem, esse repasse será de cerca de 15% pelos dois últimos aumentos. E até agora só apareceram 5,36%?, afirmou o economista.