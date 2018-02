'Prévia do PIB' avança 0,04% em novembro, mas aponta retração de 0,12% em 2014

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) do País publicado nas Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica retração de 0,12% da atividade econômica brasileira em 2014 até novembro - divulgou nesta quinta-feira, 15, o Banco Central. Em novembro, em relação a outubro, houve elevação de 0,04%, também na série ajustada.

Em outubro, esses índices, acumulado no ano e mensal, apontavam evolução negativa de 0,09% e 0,26%, respectivamente.

O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da atividade econômica do Brasil no decorrer dos meses. Compõem o indicador a Pesquisa Industrial Mensal e a Pesquisa Mensal de Comércio. A projeção oficial do BC para o crescimento do PIB (produção de bens e serviços da economia) deste ano é de 0,7%, mostra o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em setembro.

Na comparação trimestral, o IBC-Br registrou alta de 0,81% em três meses encerrados em novembro, na comparação com os três meses anteriores pela série ajustada do BC. Na divulgação anterior, foi vista uma alta de 0,62% no período agosto/outubro ante os três meses anteriores.

A instituição revisou alguns dados do Índice de Atividade Econômica na série com ajuste. Em outubro, mudou de uma queda de 0,26% para -0,12%. Em setembro, a elevação de 0,26% deu lugar a uma alta de 0,23%. Em agosto, o avanço de 0,14% foi substituído por 0,21%. A nova taxa de julho é de 1,57% e não mais de +1,35%. Para junho, o dado de -1,49% foi ajustado para -1,52% e, para maio, passou de -0,35% para -0,54%. No caso de abril, a modificação foi de +0,08% para +0,05%. (Com informações da Agência Estado)