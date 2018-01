'Prévia do PIB' cai 0,29% em fevereiro, diz BC

BRASÍLIA - Pelo 14º mês consecutivo, a economia brasileira anda de ré. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de fevereiro teve baixa de 0,29% ante janeiro, com ajuste sazonal. Em janeiro, havia amargado uma baixa de 0,68% (dado revisado) - também na margem com ajuste.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 135,39 pontos em janeiro para 135,00 pontos em fevereiro, na série dessazonalizada. O resultado do IBC-Br ficou um pouco melhor do que a mediana de -0,50% obtida com as estimativas dos 37 analistas do mercado financeiro consultados pelo AE Projeções, mas dentro do intervalo, de queda de 1,70% à alta de 0,34%.

No primeiro bimestre deste ano, a retração foi de 6,14%, pela série sem ajustes sazonais. Também pela série observada, é possível identificar uma queda de 4,63% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

Na comparação entre os meses de fevereiro de 2016 e 2015, houve baixa de 4,54% na série sem ajustes sazonais. Na série observada, o IBC-Br ficou em 130,65 pontos em fevereiro, ante 128,21 pontos de janeiro. O indicador de fevereiro de 2016 ante o mesmo mês de 2015 mostrou uma retração menor do que a apontada pela mediana (-5,00%) das previsões dos 35 analistas do mercado financeiro ouvidos pelo AE Projeções (-9,85% a -4,10%).

O Banco Central promoveu uma revisão metodológica na apuração do IBC-Br, conforme informou no momento da divulgação do Relatório Trimestral de Inflação no fim do mês passado. De acordo com o BC, a nova série incorpora a estrutura de produtos e avanços metodológicos do Sistema de Contas Nacional - Referencia 2010, do IBGE. Destacam-se também a incorporação da PNAD Contínua em substituição à Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). "A despeito das modificações implementadas, as séries do IBC-Br antes e após as alterações descritas apresentam evolução similar", segundo o BC. Naquele mesmo dia, a instituição divulgou a nova série já com as revisões atualizadas.

Conhecido como "prévia do PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A atual previsão oficial do BC para a atividade doméstica deste ano é de queda de -3,5%. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, a mediana das estimativas do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) estava em -3,80%.