Prévia do PIB mostra estagnação da economia em maio

BRASÍLIA - Depois de dois meses consecutivos de baixa, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) trouxe alívio ao demonstrar certa estabilidade na margem em maio, conforme informou a instituição. Em maio, o indicador teve alta de 0,03%. O resultado, no entanto, ficou abaixo da mediana das estimativas apuradas pela Agência Estado, de 0,10%, com 20 instituições financeiras. O intervalo dessa amostragem ia de -0,40% a +0,50%.

O indicador passou de 142,51 pontos (dado revisado) em abril na série dessazonalizada para 142,55 pontos em maio. No ano, a queda já é de 2,64% e em 12 meses, de 1,68%. Na série observada (ou seja, sem ajuste sazonal), houve redução de 1,27% em maio em relação a abril. Em 12 meses, a baixa é de 1,72% e no ano, de 2,78%.

Na comparação entre os meses de maio de 2015 e de 2014, houve diminuição de 3,08% na série com ajuste e de 4,75%, sem ajuste. O indicador sem ajuste de maio de 2015 ante o mesmo mês de 2014 mostrou um resultado negativo um pouco mais forte do que o apontado pela mediana (-4,20%), se aproximando do teto das previsões (-3,40% a -5,10%) dos analistas do mercado financeiro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O IBC-Br atingiu em maio o nível mais baixo desde fevereiro passado, na série sem ajustes sazonais. De acordo com a série histórica do Banco Central para o indicador, o IBC passou de 142,63 pontos em abril (dado já revisado) para 140,82 pontos no mês seguinte. Em fevereiro, o indicador estava em 137,89 pontos pela série observada.

Piora das projeções. No Relatório Trimestral de Inflação de junho, o BC apresentou previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 de -1,1%. O ministério da Fazenda, conforme informou a Receita Federal esta semana, trabalha com uma projeção ainda pior, de retração econômica de 1,5%.

O IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Vale lembrar que, no Relatório Trimestral de Inflação de março, o BC destacou que, em função da migração das contas nacionais brasileiras para o Sistema de Contas Nacionais 2010 (SCN 2010) feita pelo IBGE, o IBC-Br "deverá experimentar revisões na série histórica ao longo dos próximos meses". Isso porque o BC passará a refletir a incorporação das mudanças metodológicas e as novas informações disponibilizadas pelo Instituto.

Trimestre. O IBC-Br de abril registrou baixa de 1,68% no trimestre de março a maio deste ano na comparação com o trimestre imediatamente anterior, pela série ajustada do BC. Na comparação com idênticos três meses de 2014, o resultado foi de uma queda de 3,42% na série observada.