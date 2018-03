Prévia mostra desaceleração da inflação A inflação no município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 1,20% na primeira quadrissemana de março. Esse porcentual foi inferior ao fechamento de fevereiro, quando o Índice de Preços do Consumidor (IPC) ficou em 1,60%, e também abaixo das previsões dos analistas consultados pela Agência Estado, que projetaram uma taxa entre 1,25% e 1,60%. Todos os itens pesquisados tiveram variação menor do que a registrada no fechamento de fevereiro. O grupo Transportes continua a liderar a alta do IPC, mas o aumento foi bem menor se comparado à pesquisa divulgada na segunda-feira quando o item subiu 4,46%, ante 2,61% da primeira prévia de março. Alimentação, que registrou a segunda maior alta foi de 1,86% em fevereiro para 1,74% na primeira quadrissemana de março. O grupo Educação, que no início do ano liderou as altas do IPC, subiu apenas 0,28%, ante 0,46% do final de fevereiro. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,59%; Alimentação: +1,74%; Transportes: +2,61%; Despesas Pessoais: +1,01%; Saúde: +0,28%; Vestuário: +0,82%; Educação: +0,28%; Índice Geral: +1,20%.