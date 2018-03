Prévia mostra recuo da inflação em todos os setores Mais do que o alívio do grupo Transportes para a inflação parcial de março, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) registrou queda generalizada entre os sete grupos que compõem o índice. O grupo Habitação, o de maior peso na composição do IPC com um ponderação de 32,7%, saiu de uma alta de 0,65% no fechamento de fevereiro para 0,59%. O grupo Alimentação, que havia fechado em alta de 1,86%, encerrou o período em referência com alta de 1,74%. A queda mais expressiva, no entanto, foi a de 1,85 ponto porcentual apresentada pelo item Transportes, que variou 2,61% ante uma alta de 4,46 % no mês passado. O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 1,05% para 1,01%. A queda deste grupo só não foi maior porque, no sentido contrário dos demais subgrupos, os artigos de higiene e beleza tiveram seus preços elevados de 1,72% para 1,91%. Para o coordenador da Fipe, Heron do Carmo, esta alta reflete ainda algum resíduo dos reajustes feitos nas matérias-primas utilizadas na composição desses produtos e são cotadas em dólar. O grupo Saúde caiu para 0,28%, de uma alta de 1,06% no mês passado. Os destaques neste grupo ficam por conta dos remédios e produtos farmacêuticos que apesar de terem seus preços liberados, fecharam na média das últimas quatro semanas com uma queda de 0, 32%. Também os serviços médios e laboratoriais tiveram desaceleração expressiva, caindo do patamar de 3,08% de alta para 1,25%. Vestuário fechou em 0,82% de alta, ante uma taxa de 0,90% em fevereiro. Finalmente o grupo Educação, saiu de 0,46% para 0,28%, refletindo principalmente a desaceleração nos preços dos livros didáticos, de 3,25% para 1,71%. Núcleo O núcleo do IPC-Fipe fechou na primeira quadrissemana de março em 1,02%, com uma queda de 0,17 ponto porcentual na comparação com a taxa de 1,19% apurada no fechamento do mês passado. Por isso, Heron do Carmo diz ser "bastante factível" que a inflação de março feche abaixo da previsão formal da instituição. Outro indicador de que o cenário inflacionário pode ser ainda melhor é que a pesquisa da Fipe ponta-a-ponta - comparação da média dos preços da primeira semana com a primeira média de fevereiro - já mostra uma certa estabilidade, com uma ligeira alta de 0,10%. Na comparação com a primeira semana de fevereiro com a primeira de janeiro, a inflação na ponta era de 1,73%; e na comparação entre a média de preços da quarta semana de fevereiro com o mesmo período de janeiro, a alta era de 2,22%."Se na média quadrissemanal a inflação está caindo, na ponta o recuo é ainda maior", diz Heron, que se mantém otimista. Previsão O coordenador manteve a previsão formal para a inflação de março em 0,80%, mas já admite a possibilidade de o índice fechar o mês em 0,60%. Segundo o economista, a variação média dos preços no varejo na primeira quadrissemana de março, quando o IPC ficou em 1,20%, foi muito mais reveladora do que ele esperava. De acordo com Heron, a queda esperada para a inflação de março considerava o recuo dos preços relativos ao grupo Transportes e alimentos in natura. O primeiro cumpriu parte de sua missão, ao recuar 1,85 ponto porcentual, de uma alta de 4,46% no fechamento de fevereiro para 2,61% na primeira quadrissemana de março. Já os produtos in natura, que no mês passado subiram 9,40%, apresentaram uma desaceleração de apenas 0,73 ponto porcentual para 8,67%. "Isso é um bom sinal porque mostra que o recuo da inflação ocorreu sem uma contribuição significativa dos hortifrutigranjeiros. Ou seja, há mais produtos dentro do índice tendo seus preços reduzidos", disse o economista. O coordenador da Fipe acreditava que os produtos in natura já pudessem recuar para algo em torno de 7% nessa primeira medição da Fipe em março e para uma taxa próxima de 5% na segunda quadrissemana. Pelo jeito, segundo Heron, a contribuição mais forte do s hortifrutigranjeiros deverá ficar mais para a metade do mês. Os produtos industrializados ainda mantiveram uma taxa elevada, de 1,27%, mas menor que a de 1,45% no fechamento de fevereiro. Os semi-elaborados, por força da entrada da safra, mostrou uma deflação de 0,92%. Dentro deste grupo merecem destaque o frango (-3,96%), arroz (-1,77%), leite longa vida (-1,54%), carne de primeira alcatra (-2,11%), queijo mussarela (-4,70%) e óleo de soja (-1,50%).