Prévias Fipe e IGP: números baixos As prévias dos índices até aqui divulgadas apontam novamente para números bem baixos em novembro. De acordo com boletim do Lloyds TSB, a segunda prévia da Fipe registrou deflação de 0,08%, estável em relação à queda de 0,06% na 1.ª prévia. Isso indica que a inflação em São Paulo deverá ficar muito próxima a zero no mês. A segunda prévia do IGP-M ficou em 0,23%, abaixo dos 0,3% registrados entre 11 e 20 de outubro. O IPA registrou alta de 0,36% e o INCC subiu 0,24%, enquanto que o IPC teve queda de 0,03%. O recuo nos preços dos alimentos e a ausência de reajustes de tarifas vem colaborando para os baixos números no mês. Entretanto, dada a "folga" dos números nos últimos três meses, o governo anunciou um reajuste nos preços dos combustíveis a fim de compensar a alta dos preços internacionais de petróleo