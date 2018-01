Previdência aberta cresceu 45% em 2002 As reservas técnicas das entidades de previdência aberta atingiram R$ 29,27 bilhões em 2002, com crescimento de 45,81% em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Nacional de Previdência Privada (Anapp). A comercialização de planos novos em 2002 representou uma captação de R$ 9,79 bilhões. A carteira de investimentos das empresas abertas chegou a R$ 31,76 bilhões, com aumento de 37,2%. O presidente da Anapp, Osvaldo do Nascimento, diz que há crescente interesse da população em na complementação da aposentadoria oficial. No ano passado, o setor lançou o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). Aqueles que fazem declaração de Imposto de Renda pelo modelo simplificado, que estão na informalidade, ou são isentos do Imposto de Renda começaram a aderir ao segmento. As reservas do VGBL atingiram R$ 2,72 bilhões só em 2002. Para as pessoas que fazem a declaração completa do Imposto de Renda, o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) foi buscado como complementação da aposentadoria, principalmente para os que utilizam o abatimento das contribuições da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoas Físicas até o limite de 12% da renda bruta.