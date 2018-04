Previdência acumula déficit de R$ 21,5 bi no 1º semestre A Previdência Social registrou em junho um déficit de R$ 3,381 bilhões, que significou um crescimento de 12,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação a maio, houve alta de 22,9% no déficit. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência, esse déficit é resultado de uma arrecadação que somou R$ 14,063 bilhões e despesas de R$ 17,445 bilhões. A arrecadação de junho cresceu 3,6% ante junho de 2008, mas caiu 2,7% na comparação com maio. Já as despesas aumentaram 5,2% ante o mesmo mês do ano passado e subiram 1,4% em relação a maio.