Previdência: arrecadação recorde em junho A Previdência Social bateu novo recorde de arrecadação em junho. Por conta do aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, a arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atingiu R$ 4,45 bilhões. Em maio, a arrecadação, também elevada, foi de R$ 4,36 bilhões. Com esse resultado a Previdência Social fecha o semestre com uma arrecadação de R$ 25,3 bilhões. Esta receita é 6,3% maior do que a verificada no mesmo período do ano passado. Segundo o secretário de Previdência Social, Vinícius Carvalho Pinheiro, o crescimento de arrecadação verificado nos últimos dois meses deve-se, basicamente, ao aumento do emprego formal. De acordo com Pinheiro os dados do Ministério do Trabalho comprovam isso. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram criados 445 mil postos de trabalho formais, um crescimento de 2,18% com relação ao mesmo período de 1999. Nos primeiros meses deste ano a receita previdenciária também cresceu, mas o aumento, segundo a Previdência Social, deu-se pelo ingresso de receitas extraordinárias, como depósitos judiciais. Déficit caiu com o aumento de arrecadação Com o crescimento do arrecadação, o déficit da Previdência Social também caiu. Isso vem ocorrendo, segundo o secretário porque a receita vem crescendo mais do que o previsto, enquanto que a elevação da despesa - por conta do aumento do salário mínimo e do reajuste anual dos benefícios acima do mínimo - já era esperada. No primeiro semestre deste ano, o déficit da Previdência Social ficou em R$ 3,7 bilhões, contra R$ 3,97 bilhões no mesmo período do ano passado. A queda foi de 6,6%. Mesmo com a queda do déficit em 6,6% no primeiro semestre do ano, a Previdência Social ainda reluta em divulgar uma nova estimativa de déficit para o ano. A previsão inicial, ainda não modificada, é de um déficit em torno de R$ 11 bilhões. No ano passado, o déficit da Previdência Social ficou em R$ 9,4 bilhões.