Previdência aumenta despesa e tem déficit de 17% em janeiro

A Previdência Social registrou um déficit de R$ 6,337 bilhões em janeiro de 2009. O valor supera em 17% o resultado negativo de janeiro de 2008, que somou R$ 5,416 bilhões. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, 20, pela Previdência Social, o resultado reflete despesas com os benefícios previdenciários de R$ 18,369 bilhões enquanto que a arrecadação líquida foi de R$ 12,031 bilhões. O crescimento das despesas foi de 5,9%, para uma expansão de apenas 0,9% na arrecadação comparado a janeiro de 2008. Segundo o Ministério da Previdência, o pagamento de sentenças judiciais no valor de R$ 3,054 bilhões elevou a despesa da Previdência em janeiro.