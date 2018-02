Previdência: autônomos devem pagar até hoje Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, empregadas domésticas e demais pessoas inscritas na Previdência Social façam o pagamento da contribuição de janeiro sem multa e juros. Quem deixar para recolher após a data arcará com multa de 4%, se pagar em fevereiro; de 7%, se recolher em março; e de 10%, se quitar em abril, mais 1% de juro para o mês de vencimento e 1% para o mês de pagamento, além da variação da taxa Selic entre os meses intermediários. As empregadas domésticas recolhem pelas faixas salariais e alíquotas dos assalariados. Os autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados fazem o recolhimento de acordo com a data de inscrição na Previdência. Quem se inscreveu até 28/11/99 e recolhe entre a classe 1 e classe 6 poderá pagar a contribuição sobre o piso de R$ 180,00 e até R$ 858,00. Os segurados inscritos a partir de 29/11/1999 poderão fazer o recolhimento sobre qualquer valor entre R$ 180,00 e R$ 1.430,00 (limite).