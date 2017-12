Previdência bloqueia benefício de 7 mil segurados Estão bloqueados a partir desta sexta-feira os benefícios de 7.438 segurados da Previdência Social. Segundo informou neste mesmo dia a Agência Brasil, eles não atualizaram seus dados ao serem convocados para o censo previdenciário de outubro, novembro e dezembro passados. De acordo com o Ministério da Previdência Social, esse é o quinto edital de suspensão de benefícios em razão do censo e está disponível na internet. Para o benefício ser reativado, o aposentado ou pensionista deve se dirigir à agência bancário onde recebe o pagamento para atualizar seu cadastro. Nos bancos maiores, que respondem por 95% dos pagamentos, a quantia é liberada imediatamente. Na outras agências, o valor será desbloqueado no prazo máximo de 13 dias. O Ministério da Previdência ressalta que em nenhum momento os segurados devem ir às agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para fazer o censo ou desbloquear o benefício. Todas as etapas são feitas nas agências bancárias.