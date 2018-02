Previdência começa a pagar antecipação do 13º A Previdência Social começa a pagar a partir desta sexta-feira a antecipação do 13º salário para a maioria dos aposentados e pensionistas. Quem passou a receber recentemente o benefício deverá ganhar o valor proporcional ao período. Aqueles que estão recebendo auxílio-doença também terão direito a uma parcela menor. Já os segurados que ganham benefícios assistenciais não vão receber a antecipação. A Previdência Social informou que, até o final dos pagamentos, serão liberados 24.219.785 benefícios. Destes, 69,32% estão situados na área urbana e 30,68% na zona rural. O valor total que deverá na economia com a antecipação é estimada em mais de R$ 18 milhões.