Previdência começa a reconvocar aposentados para censo O Ministério da Previdência Social começou a reconvocar, nesta terça-feira, aposentados e pensionistas chamados para fazer o censo em abril (final 1) e maio (final 2). Segundo a assessoria de imprensa do ministério, dos 2,9 milhões de beneficiários convocados no período, 493 mil ainda não compareceram às agências bancárias para atualizar os dados cadastrais. As pessoas que tiverem pendências e tiverem seu endereço válido no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) serão avisadas por meio de cartas registradas. Os demais terão de se informar em editais. No total, 352 mil beneficiários serão reconvocados por carta e 141 mil terão os nomes publicados em jornais de grande circulação. Aqueles que não responderem ao censo terão o pagamento suspenso. Quem está na lista divulgada pelos jornais tem prazo de 30 dias para procurar a agência onde recebe o benefício e atualizar seus dados cadastrais.