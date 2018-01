Previdência complementar capta 3,9% a mais em 2005 Os investimentos em planos de previdência complementar continuaram crescendo no ano passado. De acordo com a Associação Nacional da Previdência Privada (Anapp), o total cresceu 3,9% na comparação com o ano anterior - a captação foi de R$ 19,5 bilhões no ano passado contra R$ 18,8 bilhões de 2004. A tendência ficou mais definida em dezembro, quando o volume de captações foi recorde e alcançou a marca de R$ 3,35 bilhões, um aumento de 76,4% em relação a novembro e de 17,78% ante dezembro de 2004. Porém, a expansão do setor de previdência privada foi inferior em relação a anos anteriores, em conseqüência das mudanças no regime tributário dos planos. "O desempenho do primeiro semestre refletiu o desconhecimento da população em relação às novas regras", analisa o presidente da Anapp e diretor da Itaú Vida e Previdência, Osvaldo do Nascimento. Ele reitera que as alterações foram bastante positivas e, já a partir do segundo semestre, a indústria mostrou recuperação. As provisões ou reservas técnicas - recursos acumulados pelos participantes do sistema de previdência complementar - somavam R$ 77,2 bilhões em 2005, uma alta de 25,79% na comparação com o ano anterior, quando as reservas do setor eram de R$ 61,4 bilhões. Planos Em 2005, a Anapp registrou 7,354 milhões planos individuais, o que representa uma alta de 8,4% na comparação com 2004. Os planos corporativos, por sua vez, cresceram 22,56%, para 147.885. O número de beneficiários do sistema em 2005 era de 325.204, um aumento de 24%. A Bradesco Vida e Previdência liderou o ranking de captação no ano passado, com 37% do total arrecadado, seguido pelo Itaú (18%), Brasilprev (11%), Unibanco (7%), Caixa (6%), Santander (5%), HSBC (4%), Real (4%), Icatu-Hartford (2%) e Capemi (1%). As demais seguradoras somam, no total, 5% da captação.