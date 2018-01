Previdência completa 19 milhões de benefícios O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alcançou a marca de 19 milhões de beneficiários em abril. O número é 3,8% superior que o registrado no mesmo mês do ano passado. São aposentados, pensionistas e beneficiários em geral, concentrados, em sua maioria, na Região Sudeste. De acordo com dados do Ministério da Previdência e Assistência Social, dos 19 milhões, pouco mais da metade são aposentados e um quarto pensionistas. Aproximadamente duas mil pessoas recebem benefícios assistenciais. O restante recebe auxílios em geral, como salário- maternidade, auxílio-doença ou acidente. Para pagar essa quantidade de segurados, a Previdência desembolsou, este mês, R$ 5 bilhões, 13,6% a mais que o pagamento feito no mesmo período do ano passado. Mais de 70% dos beneficiários recebem até dois salários mínimos. Aproximadamente 20% ganham até R$ 1.255,32 (teto da Previdência) e uma minoria privilegiada por leis antigas chega a receber mais de 100 salários mínimos por mês (R$ 15,1 mil). Do total de 19 milhões de beneficiários, 66,8% vivem na cidade e o restante, no campo. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mais de 84% dos brasileiros com mais de 70 anos e cerca da metade dos que têm acima de 60 anos recebem benefícios previdenciários. Como conseqüência, os idosos respondem por 52%, em média, da renda de suas famílias. E quando essa renda é inferior a dois salários mínimos, os benefícios recebidos pelos idosos chegam a ser responsáveis por 90% dela. Levantamento do Ipea também indica que os benefícios pagos pela Previdência Social equivalem a 6% do Produto Interno Bruto (PIB). Em alguns Estados nordestinos, o percentual chega a 14% do PIB regional. Os dados mostram a importância da Previdência Social na distribuição de renda do País.