Previdência: consulta de contratos pela Internet A Previdência Social oferece a todos os empregados a possibilidade de consultarem seus contratos de trabalho para saberem se estão em condição ou não de se aposentarem. Para verificar os vínculos empregatícios basta o segurado acessar o item PrevCidadão na página da Previdência Social (veja o link abaixo). Para ter acesso a seus dados, o interessado deverá, primeiro, cadastrar uma senha e fornecer seu nome, o número do PIS-Pasep e a data de nascimento. Em seguida, surgirá na tela a relação de seus vínculos empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), desde 1976. Se quiser mais detalhes bastará o segurado clicar na empresa desejada. O secretário-executivo da Previdência Social, José Cechin, explica que só estão relacionados os salários de contribuição de julho de 1994 para cá porque são os que entram no cálculo do benefício. "Os dados são confiáveis, uma empresa de consultoria checou todas as informações com outras fontes e comprovou a sua consistência e elimina as fraudes.", afirmou.