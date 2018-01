Previdência: diretoria da Previ pode cair Toda a diretoria, até o presidente, da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, poderá ser destituída por seus associados. Isso será possível porque as contas do fundo referentes ao ano 2000 foram rejeitadas pela maioria dos participantes em uma votação encerrada na noite da terça-feira. O estatuto da Previ determina que, nesse caso, o presidente da entidade, Luiz Tarquínio, é obrigado a convocar uma nova consulta entre os 120 mil associados para decidir se os diretores que aprovaram as contas devem permanecer no cargo. Segundo o diretor de administração da entidade, Nélio Henriques Lima, foram favoráveis ao relatório das contas todos os seis membros da diretoria executiva, além dos sete integrantes do conselho deliberativo e dois do conselho fiscal. A destituição poderá ocorrer com a aprovação de dois terços dos participantes, ou 80 mil pessoas.