Previdência divulga lista de 283 mil benefícios irregulares O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou nesta terça-feira mais 283 mil aposentados e pensionistas que ainda não atualizaram seus dados cadastrais. Eles não compareceram espontaneamente à rede bancária e serão notificados por carta ou por editais publicados em jornais de grande circulação. Os beneficiários terão 30 dias para comparecer ao banco onde recebem o benefício e regularizar sua situação. Após este prazo, o INSS ameaça suspender o pagamento, que poderá ser retomado assim que a situação for normalizada. A estimativa do INSS é de atualizar 17,1 milhões de cadastros entre outubro de 2005 e abril de 2006, a fim de eliminar os pagamentos indevidos. Segundo o diretor de benefícios do Ministério da Previdência Social, Benedito Brunca, até o momento o resultado é positivo.?Ajustamos o sistema para garantir que o atendimento seja realizado por meio da rede bancária, de forma que os aposentados não precisam ir aos postos do INSS na fase inicial de chamada. As pessoas estão comparecendo em grande número, mas, inevitavelmente, há casos de beneficiários desatentos. Por isso, por força de lei, publicamos os editais e enviamos as cartas, para que não ocorra nenhuma suspensão indevida de benefício?. De acordo com o INSS, desde março os segurados vêm sendo informados sobre a participação no Censo Previdenciário e a data prevista. A informação estaria sendo fornecida através dos terminais de auto-atendimento ou nos caixas das agências bancárias. Além disso, para beneficiários com acesso à Internet, o Instituto oferece em seu site informações gerais sobre o censo. A lista dos beneficiários que estão irregulares está no site da Previdência Social, dividida por Estados.