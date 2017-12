Previdência divulga lista de aposentados que não se cadastraram O Ministério da Previdência Social publicou nesta sexta-feira o quarto edital de aviso de suspensão do pagamento de benefícios. Desta vez estão na lista 27.677 aposentados e pensionistas que tinham sido convocados para fazer o Censo Previdenciário nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Estes segurados deixaram de fazer o Censo no prazo e, mesmo depois de sucessivos avisos por carta e editais, não compareceram para atualizar os dados cadastrais. De acordo com a Previdência social os 27.677 segurados só receberão o pagamento de julho, que é feito nos cinco primeiros dias úteis de agosto, se comparecerem à agência onde recebem o benefício e preencherem os dados do Censo. O edital com os nomes é publicado em um jornal de grande circulação em cada Estado e também está disponível na página do Ministério da Previdência Social na Internet. Segundo a Previdência, num primeiro momento o pagamento é apenas bloqueado, sem qualquer prejuízo para os beneficiários que deixaram de fazer o Censo por falta de informação. Para o benefício ser reativado basta a atualização dos dados cadastrais na própria agência bancária em que o segurado for sacar o pagamento. Nos bancos maiores, que respondem por 95% dos pagamentos, a aposentadoria ou pensão é liberada imediatamente. Nos outros bancos, o valor será desbloqueado no prazo máximo de 13 dias. A Previdência pede que os beneficiários não procurem as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para atualizarem os dados. Todas as etapas do Censo são realizadas nas agências bancárias. O recadastramento começou em outubro de 2005. Para participar da primeira etapa foram selecionados pelo INSS 2,4 milhões de segurados com cadastros antigos ou incompletos. A segunda etapa começou no mês de março. Estão sendo convocados 14,7 milhões de segurados. O Censo vai até a metade do próximo ano.